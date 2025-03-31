«Я не шучу»: Дональд Трамп допустил, что может баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не шутит" о том, что собирается баллотироваться на третий срок в Белый дом, хотя такой шаг нарушает Конституцию США. Такое заявление американский президент сделал в интервью NBC News в воскресенье.

Этот комментарий стал самым явным признаком того, что Дональд Трамп может попытаться удержаться у власти после того, как его второй срок закончится в начале 2029 года.

22-я поправка к Конституции, принятая в 1951 году, гласит, что "никто не может быть избран на пост президента более двух раз" — как подряд, так и с перерывом.

Журналисты NBC спросили Дональда Трампа о его высказываниях о попытке остаться в Белом доме после второго срока. Ранее он говорил, что "шутит", но на этот раз заявил, что это не так.

"Ну, есть планы. Есть не планы. Есть методы, с помощью которых это можно сделать, как вы знаете. Я не шучу", — сказал он.

Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, летевшего из Флориды в Вашингтон в воскресенье, он повторил заявление о победе на выборах 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.



"Все больше людей просят меня о третьем сроке, который в некотором смысле является четвертым сроком, потому что другие выборы, выборы 2020 года, были полностью сфальсифицированы", — сказал Дональд Трамп.

Но затем добавил: "Я не хочу сейчас говорить о третьем сроке, потому что, как бы вы на это ни смотрели, у нас еще много времени".

"Так поступают диктаторы"

Его комментарии вызвали резкое осуждение со стороны оппозиции.

"Так поступают диктаторы, — написал в соцсети Х председатель Демократического национального комитета Кен Мартин, — за три месяца Трамп обвалил фондовый рынок и взвинтил цены. Теперь он строит планы на третий срок вместо того, чтобы сделать что-нибудь для улучшения жизни американцев".

Это произошло после того, как Стив Бэннон заявил, что, по его мнению, Трамп "будет баллотироваться и победит снова в 2028 году".

В воскресенье президента США спросили, не является ли одним из способов добиться третьего срока вариант, при котором вице-президент США Джей Ди Вэнс баллотируется в президенты, а затем "передает эстафету" самому Трампу.

"Ну, это один из них. Но есть и другие. Есть и другие", — ответил Дональд Трамп, но отказался назвать эти другие варианты.

При этом профессор избирательного права из Университета Нотр-Дам Дерек Мюллер заявил, что 12-я поправка гласит, что Трамп не имеет права баллотироваться в вице-президенты и после второго срока.

"Я не думаю, что существует какой-то один странный трюк, чтобы обойти ограничения президентского срока", — сказал он.