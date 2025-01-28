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Взрыв газа на Румбуле: два человека получили серьезные ожоги

Редакция PRESS 28 января, 2025 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

Сообщение о возгорании садового домика на Румбуле пожарные получили незадолго до восьми часов вечера. Сотрудники оперативной службы незамедлительно направились на улицу Румбас, однако, к сожалению, путь к месту происшествия оказался не таким гладким, как планировалось.

Командир 8-го отделения Рижского регионального управления ГПСС Валдис Дзерве поясняет: «На пути к месту происшествия нашу работу задержал закрытый железнодорожный переезд, что несколько увеличило время прибытия».

Предполагаемой причиной пожара стал взрыв газового баллона, сообщает представитель ГПСС. Пожарный рассказывает, что распространению огня способствовало то, что садовый домик был загроможден большим количеством дров и различными бытовыми вещами. Оба находившихся в доме человека успели самостоятельно выбраться наружу.

Пострадавшие получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Воду спасатели брали из гидранта, находившегося примерно в километре от места происшествия. Ликвидировать пламя удалось примерно к половине двенадцатого ночи.

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