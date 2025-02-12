Выявлены 43 курьера по доставке еды без вида на жительство в Латвии: ПВС

О лицах без вида на жительство ПВС проинформировала Управление по делам гражданства и миграции и Рижское управление Государственной пограничной охраны.

После получения заявления ПВС проверит, имеет ли лицо действующий вид на жительство, право на трудоустройство и зарегистрировано ли оно в Службе государственных доходов. Аналогично, при указании адреса, по которому с лицом можно связаться, если это не задекларированный адрес в Латвии, лицо должно предоставить обоснование права находиться там, информируют представители службы.

На сегодняшний день в реестр ПВС включен 2171 курьер, осуществляющий онлайн-доставку продуктов питания.

Курьерам, не зарегистрировавшимся в ПВС, будет отказано в возможности размещать заказы на платформах дистанционной торговли, напоминает служба.

Представители службы отмечают, что изначально работающие в отрасли не спешили подавать заявления на регистрацию, но по мере приближения крайнего срока в ПВС стало поступать около 150–200 заявлений на регистрацию в день, и из заявлений образовалась очередь.

В ПВС ожидают, что регистрация заявлений, полученных до 1 марта, будет продолжаться как минимум до середины марта.

Ранее сообщалось, что по просьбе платформ доставки еды регистрация курьеров в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами была продлена на один месяц — до 1 марта 2025 года.

Всем лицам, планирующим заниматься поставкой продуктов питания и доставкой их конечному потребителю, необходимо заполнить заявление-анкету, размещенную на сайте ПВС в разделе «Формы», и подать ее в ПВС лично или в электронном виде.

Управление по безопасности пищевых продуктов является государственным административным учреждением, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль за пищевой цепочкой и сектором ветеринарной медицины.