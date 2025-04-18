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«Выглядит безопасным, но…» Здоровью латвийцев угрожают опасные игрушки и токсичная косметика

© Lsm.lv 18 апреля, 2025 14:37

Бизнес 0 комментариев

Фото Press

Стремительное развитие платформ онлайн-торговли дешевыми китайскими товарами приводит к тому, что на рынок Евросоюза попадают опасные продукты. Опаснее всего для потребителей по-прежнему косметика. Она нередко содержит запрещенные в Европе ингредиенты, которые могут навредить репродуктивной системе и вызвать раздражение на коже. Но есть и другие товары, заставляющие опасаться за здоровье потребителей, сообщает Латвийское радио 4.

Уже более 20 лет в Евросоюзе действует особая система экстренного оповещения, которая позволяет ведомствам стран-участниц быстро получать предупреждения об опасных для потребителей товарах. В прошлом году было зарегистрировано рекордное число сообщений, более 4000. Это значит, что вопреки строгим требованиям безопасности и защиты потребителей в Европу все же попадают некачественные и опасные товары. Комиссар ЕС по правам потребителей Майкл Макграт на пресс-конференции показал несколько опасных товаров, которые с виду выглядели совершенно нормально.

«Этот адаптер, возможно, выглядит совершенно безопасным для использования, но на самом деле у него есть несколько проблем. Когда кто-то использует этот адаптер и вставляет его, например, во французскую розетку — есть риск получить удар током. Такого не должно быть».

Косметика и игрушки для детей — две группы продуктов, в которых констатируется больше всего нарушений. Латвийский Центр по защите прав потребителей (РТАС, ЦЗПП) указывает, что в нашей стране больше всего нарушений обнаружено именно в игрушках.

«Следующий пример. Простая кукла, которая может попасть и ко мне домой. С ней могли бы играть мои две дочери. Но она содержит опасные химические вещества, которые добавляются в пластмассу, чтобы повысить ее эластичность, прозрачность, устойчивость и срок службы. Эти вещества очень вредны для детей, и в будущем могут повлиять на их репродуктивные способности», — рассказывает еврокомиссар Макграт.

На репродуктивные способности могут отрицательно повлиять также синтетическое парфюмерное вещество в косметике, которая не соответствует европейским стандартам. Это бутилфенил метилпропионал. Его все еще используют и некоторые европейские производители косметики.

Центр по защите прав потребителей указывает, что европейские страны сейчас усиленно контролируют рынок косметики, поэтому нарушений выявляется больше. По статистике, 40% вредных товаров попадают в Европу из Китая. Европейская комиссия не предоставила информацию о том, какая доля опасных товаров попала в Европу через такие платформы, как Temu и Shain. Но ясно, что на них часто продаются опасные товары, говорит Макграт:

«Объем торговли в Интернете в последние годы драматически вырос. В прошлом году в Евросоюз попало более 4,5 млрд товаров с низкой стоимостью. Это в два раза больше, чем год назад. На практике это означает, что каждый день нашу границу пересекают примерно 12 миллионов посылок. Различные тесты и исследования ясно показывают, что значительная часть этих продуктов не соответствуют нашим строгим требованиям безопасности».

Европейская ассоциация потребителей указывает, что их тесты также подтверждают: продукты на платформе Temu чаще всего не соответствуют европейским требованиям. Поэтому они никогда не должны были попасть к нашим потребителям. Но таможня на данный момент сталкивается с таким объемом посылок, что контролировать их содержание очень трудно. Таможенникам также не хватает необходимых полномочий. Кроме того, такой бизнес вызывает недобросовестную конкуренцию, так как те предприятия, которые следуют всем требованиям, не могут продавать свои товары так же дешево.

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