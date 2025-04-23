Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Вы вообще с какой планеты? В соцсетях утверждают: тратить на еду 3-4 тысячи в месяц — это нормально

Редакция PRESS 23 апреля, 2025 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

Создатель контента “20 k Interneta Biznesa skola” Матисс Куриловс, отвечая на комментарий в соцсетях о расходах на еду, утверждает, что 3,5 тысячи евро — это нормальная сумма, которую семья тратит на продукты в месяц. А вообще в Латвии семье с двумя детьми нужно 20 000 евро, чтобы выжить, а чтобы ни о чем не думать, нужно зарабатывать 30 000, заявил Куриловс на своем аккаунте в TikTok. Это заявление вызвало переполох на сайте «X».

Некий пользователь соцсетей прокомментировал: «У нас с женой уходит 3,5 тысячи в месяц на еду, не говоря уже о других расходах».

Матисс соглашается, что это вполне нормально: «Это абсолютно нормально для семьи! Если у тебя ещё 2–3 ребёнка — ну, тогда и все 4 тысячи уходят. Примерно по тысяче на человека — это абсолютно нормально. У меня на двоих уходит минимум 3 тысячи в месяц, включая и рестораны, и домашнюю еду».

Мужчина отвечает тем комментаторам, которые утверждают, что можно выжить и на 100 евро, говоря, что, да, выжить, может, и можно, но он говорит о нормальной жизни, когда можно посидеть в ресторане.

«Посмотрите на тот же Rimi! Придёшь, наберёшь полную тележку еды, даже по акциям. Но в Латвии с нынешними ценами и инфляцией ты на 100 евро не наберёшь полную тележку. Полной тележки семье максимум на неделю хватает. Это бред — что ты на 100 евро хорошо питаешься и ходишь по заведениям. Это полнейшая чепуха! Нормальный человек в Латвии тратит на семью 3000 евро в месяц. Это нормально».

Он также отмечает, что ситуация может быть другой, если жить в деревне, где есть своё молоко, мясо и так далее. В Риге, где рестораны всё время полны людей, всё обстоит совсем иначе. Если ходить в ресторан три раза в день, вообще можно потратить 10 000 евро в месяц.

«Чего все возмущаются? Я всё чаще вижу, что люди тратят по несколько тысяч в месяц на еду. У нас же не 2000 год, когда на 5 евро можно было целую корзину набрать. Откуда люди берут эти маленькие цены?»

А вот что пишут люди с планеты Земля.

Жан-Марко Фердыщенко

В Лв медианная нетто зп 800 евро, это значит что ПОЛОВИНА РАБОТАЮЩИХ получает 800 или меньше на руки, а есть ещё пенсионеры. Поэтому если люди присели на распил по протекции родственников, то да они успешные и тратят 10к на пайку в месяц. Но в основном совсем не так.

Геннадий

На еду в месяц максимум 400, так как моя зарплата на руки 600, жены 450, один ребёнок... ещё ведь коммунальные, транспорт, одежда и многое другое. В конце месяца 0, отложить ничего не можем.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 42 реакций
Комментарии (0) 42 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Читать
Загрузка

Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Читать

Опасные пришельцы: на латвийские сады обрушились испанские слизни

Латвийские вести 20:30

Латвийские вести 0 комментариев

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

Читать

Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Читать

Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

Читать

Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

Выбор редакции 19:40

Выбор редакции 0 комментариев

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

Читать

В конце недели снова обещают мороз и снег — сколько еще терпеть?

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать