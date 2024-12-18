Вы рыбов воруете? В Таиланде арестовали кота

Рыбу вернули хозяину, а хвостатого нарушителя отпустили с обещанием впредь не воровать.
Кота арестовали за кражу рыбы.— Tashiy (@tashiy111) December 17, 2024
У некоторых коты уже б на пожизненное заработали pic.twitter.com/ogHzTYgBMl
В Таиланде арестовали кота за кражу рыбы. Злодея поймали с поличным прямо на месте преступления, когда он пытался стащить добычу с мотоцикла.
Рыбу вернули хозяину, а хвостатого нарушителя отпустили с обещанием впредь не воровать.
Кота арестовали за кражу рыбы.— Tashiy (@tashiy111) December 17, 2024
У некоторых коты уже б на пожизненное заработали pic.twitter.com/ogHzTYgBMl
В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.
В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.
"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.
"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.
Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?
Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?
Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.
Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.
Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.
Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.
Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.
Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.
Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.
Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.