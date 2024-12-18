Вы рыбов воруете? В Таиланде арестовали кота

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.