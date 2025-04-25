«Вы не представляете, какое давление я оказываю»: Трамп — о РФ

После переговоров за закрытыми дверями Дональд Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере снова вышли к журналистам. Президента США опять спросили о его попытках остановить войну в Украине, и как долго он намерен продолжать эти усилия.

На вопрос о том, как насколько жестко его администрация готова добиваться прекращения огня от России, Трамп ответил: «Вы не представляете, какое давление я оказываю».

Ночной удар по Киеву Трамп не считает «препятствием для мира». Присутствовавший на пресс-конференции госсекретарь Марко Рубио назвал этот удар «ужасным», но также сказал, что «эту войну можно закончить».