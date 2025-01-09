Вторая половина января тоже будет тёплой: обновлённый прогноз

В ближайшие дни погода будет переменчивой, ожидаются снег, дождь и град, в пятницу в Курземе выпадет очень сильный снег.

В воскресенье и в ночь на понедельник, когда небо прояснится, мороз усилится - температура воздуха местами может опуститься ниже -10 градусов.

В начале следующей недели усилится скорость юго-западного ветра и станет теплее. До конца месяца ожидается преобладание западных ветров, температура воздуха зачастую будет выше нуля, заморозки будут небольшими и кратковременными.

Однако, в отличие от предыдущих недель, прогнозируется меньше осадков из-за повышения атмосферного давления на большей части территории Европы. Небо временами будет проясняться.

Таким образом, январь в Латвии станет двенадцатым месяцем подряд со средней температурой воздуха выше нормы. Есть вероятность, что в Риге и на Курземском побережье, где продолжается метеорологическая осень, зима не наступит. Аналогичная ситуация существовала и в холодное время года 2019-2020 годов.