ВС РФ атаковали Сумы ракетами. Известно о десятках погибших

Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по городу Сумы утром в воскресенье, 13 апреля. Об этом сообщили местные власти и президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

И.о. мэра города Артем Кобзарь в своем Telegram-канале сообщил, что удар был нанесен по мирным жителям, а на данный момент известно о более 20 погибших. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погиб 21 человек. Пострадали 83 человека, среди них - 7 детей. О "десятках погибших и раненых мирных жителей" сообщил и Зеленский

. "Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", - написал он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также рассказал о погибших в Сумах. По его словам, ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по городу.

На фото и видео, опубликованных с места, по которому пришелся российский удар, видно, что в нескольких зданиях выбиты стекла; горят легковые автомобили и серьезно повреждены несколько общественных транспортных средств. Частично разрушен фасад нескольких зданий.

"Необходима жесткая реакция мира (на эту атаку. - Ред.). Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", - добавил Владимир Зеленский.

Ночью Россия и Украина обменялись ударами беспилотников

Ранее, в ночь на воскресенье, 13 апреля, российская армия атаковала Украину 55 беспилотниками. Из них 43 были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, сообщили в ВСУ.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 13 украинских БПЛА. Там добавили, что за сутки украинские военные два раза ударили по объектам энергетической инфраструктуры РФ в Белгородской области.