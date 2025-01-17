Военный кабинет Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

Израильский военный кабинет в пятницу проголосовал за перемирие с группировкой ХАМАС. Он рекомендовал правительству одобрить соответствующее соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Теперь оно будет передано на окончательное утверждение Кабинету министров. Заседание состоится "позже в течение дня", заявили в канцелярии премьер-министра.

"После рассмотрения всех аспектов: политических, аспектов безопасности и гуманитарных, и исходя из понимания того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) рекомендовала правительству утвердить предложенный план", - сказано в официальном заявлении канцелярии.

Если правительство одобрит соглашение, то оно вступит в силу в воскресенье 19 января, и в этот же день Израилю должны начать передавать заложников, которых удерживают боевики с 7 октября 2023 года.