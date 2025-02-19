Внуку Бориса Ельцина 44: чем живёт любимчик деда?

Поступив в МГУ, младшая дочь первого президента Татьяна встретила увлеченного компьютерами Вилена Хайруллина. Красивой истории любви не получилось: окончив вуз, Вилен уехал в Уфу, а уже беременная Таня отправилась сперва в Свердловск, а затем в Москву. Вдали от жены Хайруллин вскоре увлекся другой девушкой, и гордая супруга подала на развод. Интересно, что на суде наследница Бориса Ельцина заявила, что муж поднимал на нее руку. Ошарашенный избранник же ответил, что лучше бы она сказала правду о его изменах.

Татьяна дала сыну собственную фамилию и запретила бывшему мужу с ним контактировать. В конструкторском бюро «Салют» женщина встретила второго спутника жизни — Александра Дьяченко. Вместе супруги перешли в банк, а в середине 90-х стали родителями мальчика Глеба. Но и этот брак Татьяны Ельциной долго не продержался — начав работать бок о бок с отцом, шатенка сблизилась с советником президента Валентином Юмашевым, которому впоследствии подарила дочь Марию.

После ухода из политики Татьяна возглавила фонд отца и стала одним из членов попечительского совета «Ельцин-центра». Личная и общественная жизнь матери кипела, но как среди известных родственников развивался внук первого президента? 19 февраля Борису Ельцину-младшему исполняется 44, и самое время рассказать, какое впечатление о нем сложилось у окружающих.

Любимчик деда

Борис Ельцин-младший сменил три детсада, — на Кутузовском проспекте, на Малой Бронной и «Снегири» — а учился сперва в английской гимназии № 1243, а потом и в Милфилдской школе, что в британском Сомерсете. Российские одноклассники называли мальчика грозой двора, однако тот впоследствии отмечал, что отъявленным хулиганом не был. «Не помню, чтобы я прямо кого-то лупил. Мы больше были по спорту. Я и до сих пор „по спорту“ — три раза в неделю футбол, зимой — хоккей», — подчеркивал Борис 10 лет назад.

Как признавался Ельцин-младший, в детстве он страдал от недостатка внимания, ведь его мама и дедушка занимались политикой. «Одно из самых больших сожалений в жизни — то, что я не успел вдоволь с ним наговориться, задать все вопросы. Если бы можно было повернуть время вспять!.. Но греет то, что из всех внуков я был самым любимым. А вот Маша деда совсем не помнит», — отмечал Борис.

К слову, младшую сестренку внук Ельцина просто обожал — баловал запретными сладостями, дарил игрушки, провожал в школу. Сам же Борис после выпуска поступил в МГИМО, затем перевелся в Высшую школу бизнеса МГУ и даже успел провести год в Брауновском университете США, но забросил учебу и диплома так и не получил.

Похоже, гораздо больше Бориса вдохновляли не основы бизнеса, а кино — в студенчестве он сотрудничал с Валерием Тодоровским, а затем основал компанию Timedale Entertainment и спродюсировал фильмы «Флирт со страхом» и «Ночные ведьмы». Впрочем, гораздо чаще в новостях писали не об успехах Ельцина-младшего в творчестве, а о его бурных вечеринках.

С малых лет Бориса спонсировал знаменитый дедушка, и чем старше становился внук, тем более крупные суммы тратил на свою «дольче виту». От образа жизни представителя «золотой молодежи» Ельцин-младший якобы отказался в 2008-м, когда на спор бросил тусовки. «Да, я больше не совершаю сумасбродных поступков, о которых потом так весело вспоминать. Да, не досиживаю до конца вечеринок — уезжаю домой. Но все это было у меня в 20 лет. Было — и прошло», — уверял бизнесмен, сменивший гламурные коктейли на детокс.

Но чем же он занимался? 10 лет назад Борис говорил, что является совладельцем крупной девелоперской компании, буквально «строящей Москву». Тогда вчерашний повеса открыл элитный детсад «Интересный» — как оказалось, вместе с бывшей девушкой. Также Ельцин пытался создать горнолыжный курорт в Подмосковье, но бизнес прогорел, что, по слухам, сильно расстроило бабушку Бори. Одно время Наина Иосифовна даже прерывала общение с внуком, который не мог найти себя и растрачивал семейные деньги. Да и остепениться мужчина не спешил…

Бурные романы

Еще в конце 90-х о Борисе Ельцине-младшем заговорили как об одном из самых завидных холостяков Москвы. Высокий, спортивный, амбициозный — девушки не могли пройти мимо. Почему же пассии внука первого президента часто менялись? «Он очень упорный, с принципами — человек старой закваски. Взять хоть отношения с женщинами: стоит допустить промашку, как бы Боря ни был влюблен, он скажет „прощай“», — уверял друг Ельцина.

Принципы виноваты или ветреность, но надолго с Борисом никто не задерживался. Его первой любовью называют внучку Расула Гамзатова. Шахри Амирханова познакомилась с Ельцином-младшим на вечеринке в Англии, и в дальнейшем их часто замечали вместе на светских тусовках. Слухи о романе родственница дагестанского поэта прямо не подтверждала, да и ее знакомые отмечали, что мало ли с кем можно общаться на людях.

Бытовало мнение, что Амирханова попросту ушла в работу, — она стала одним из самых молодых главредов российского глянца — вот свадьбы и не случилось. Так или иначе, вскоре Бориса уже заметили в компании победительницы реалити-шоу «За стеклом» Жанны Агагишевой. Если роман и был, завершился он довольно быстро: влюбленные остались друзьями, и Ельцин-младший помог приятельнице открыть детсад на Рублевке.

Затем в прессе заговорили, что Ельцин-младший подцепил «синдром ДиКаприо» — как и голливудская звезда, внук первого президента увлекся молодыми моделями. В 2010-м на руке 22-летней Елены Максимовой появилось похожее на помолвочное кольцо, что породило слухи о скорой свадьбе пары. Пикантность ситуации состояла в том, что невесту Борис отбил у своего лучшего друга Игоря. «Борис ей никогда не нравился ни внешне, ни по характеру, но через какое-то время между ними вспыхнули чувства и она ушла к нему, хотя Игоря правда любила», — утверждала подруга манекенщицы Оля.

Свадьбы читатели светской хроники вновь не дождались, ведь Борис закрутил роман с петербургской моделью Олесей Сенченко. В этих отношениях бизнесмен вел себя предельно серьезно: совместный отдых, арендованная в Нью-Йорке квартира, знакомство с родителями. Когда и тут брака не случилось, поклонники предположили, что Ельцин-младший попросту боится распрощаться со свободой.

Хотя сам продюсер «Ночных ведьм» уверял нас в другом: встретив сербскую модель Тамару Лазич, мужчина заговорил о мечте создать семью. «С Тамарой мы познакомились два года назад в Нью-Йорке, — вспоминал Ельцин-младший в 2014-м. — Но и я, и она были тогда в отношениях. А недавно снова стали single — и закрутилось. Что мне нравится, так это то, что мы не играем ни в какие игры! Забавы типа „кто кому позвонит первым“ остались в прошлом. Мне 33, и я чертовски от них устал. Недоверие, ревность — все это мы уже проходили. С Тамарой я говорю исключительно по-английски. Ни мне, ни ей он не родной: оттого и никаких недомолвок, полутонов. Говорим четко, доходчиво — по существу».

Хотя кандидатуру Тамары в невесты одобрили родные Бориса, в 2016-м отношения закончились. Через год на горизонте появилась новая любовь — внучка Олега Ефремова Ольга. Актриса только-только развелась с мужем-итальянцем, которому подарила сына. «Я находилась в тяжелом, подавленном состоянии, а встреча с Борей меня зажгла. Но в какой-то момент оба поняли, что серьезного продолжения у отношений не будет, что у нас разные жизненные ритмы. Мы остались друзьями, Боря замечательный. Но сейчас я как никогда хочу сосредоточиться на себе, своей карьере и своем ребенке», — поясняла летом 2018-го Ефремова причины разрыва с Ельциным.

В 2020-м Борис Ельцин-младший рассекретил роман с бывшей Павла Деревянко — моделью Верой Гоппен. Стоит ли говорить, что и эта девушка не стала женой внука первого президента? Кажется, и после 40 привычки Бориса не изменились, ведь его соцсети пестрели снимками с хоккейных тренировок, фото с друзьями и из путешествий.

В 2022-м Ельцин опубликовал в микроблоге два фото русоволосой девушки с ником Ангелина Браун. По-прежнему ли влюбленные вместе — неизвестно, ведь последние три года соцсети Борис не ведет.