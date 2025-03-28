Внимание, прецедент: больного за рулем приравняли к пьяному — водитель получил срок

Как сообщает LETA, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором обвинялся мужчина, и приговор Курземского областного суда, приговорившего мужчину к трем годам лишения свободы условно и лишившего его права управления транспортными средствами на четыре года и шесть месяцев, вступил в силу.

Из материалов дела следует, что обвиняемый, осознавая, что состояние его здоровья может повлиять на способность управлять автомобилем, сел за руль и потерял сознание. В результате аварии пешеход получил смертельные травмы.

В своем решении Верховный суд согласился с выводом апелляционного суда о том, что субъективная сторона правонарушения или отношение к нему характеризуется умышленным деянием, совершенным с косвенным умыслом, - нарушением положения, запрещающего управлять автомобилем при наличии медицинских показаний, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

В ходе судебного разбирательства также было установлено, что подсудимый умышленно скрыл информацию о состоянии своего здоровья с целью получения медицинской справки о праве на управление транспортным средством.

Верховный суд признает, что кассационная жалоба была подана с целью отмены решения апелляционного суда не по юридическим, а по фактическим основаниям, которые противоречат положениям уголовно-процессуального закона.