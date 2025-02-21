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Внезапно: в Латвии в соцсетях английский язык главнее латышского

© LETA 21 февраля, 2025 18:11

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По данным исследования Агентства латышского языка (LVA) «Молодежный язык в Латвии: престиж, владение и использование латышского и английского языков (2022–2024)», большинство молодых людей (69,6%) чаще всего используют английский язык в социальных сетях.

Агентство LETA cо ссылкой на результаты исследования отмечает, что лишь 30,4% молодых людей чаще используют латышский язык в социальных сетях. Доминирование английского языка на сайтах социальных сетей не зависит от пола и возраста, считает координатор проекта LVA и исследователь Жюстин Бондаре, представляя исследование.

Она заявила, что в связи с недостаточным использованием латышского языка в интернете следует отметить быструю смену контента в цифровой среде — невозможно своевременно перевести контент на латышский язык, учитывая актуальные шутки и мемы, а англицизмы в молодежной среде также меняются очень быстро.

«Поэтому нам нужно подумать о способах укрепления латышского языка в цифровой среде, прислушиваясь к мнению целевой аудитории», — сказал исследователь.

В то же время исследователь отметила, что молодые люди обычно связывают использование английского языка с многоязычной идентичностью — чередование английского и латышского языков позволяет им общаться с друзьями, следить за событиями популярной культуры, знакомиться с новыми людьми и заводить новых друзей как лично, так и в сети.

Исследование выявило доминирование английского языка в отношении рецептивных навыков, таких как прослушивание музыки и просмотр фильмов. В свою очередь, в отношении продуктивных навыков — общения с семьей, друзьями, общения в школе — наблюдается доминирование латышского языка.

Опрос молодых людей показал, что они воспринимают переход с английского на латышский язык не как угрозу национальным ценностям, а как сочетание национальных и глобальных ценностей, что позволяет им включаться и участвовать в актуальных процессах, происходящих в мире.

Управление латвийского языка и культуры пришло к выводу, что население Латвии в основном использует латышский язык в формальном и неформальном общении.

Если в общении используется другой язык, то чаще всего это русский.

В то же время растет использование английского языка, особенно в социальных сетях, на работе во время дискуссий и встреч, а также в общении с партнерами по сотрудничеству и клиентами, в учебных заведениях и при общении с незнакомыми людьми.

Молодые жители чаще предпочитают общаться на английском языке, чем респонденты старшего поколения. Опрос также показал, что потребность во владении русским языком снижается.

По мнению респондентов, использованию латышского языка способствуют повседневное общение на латышском языке, личная мотивация, чувство принадлежности к стране и уважение к языку, а также латышская среда и другие факторы.

Респонденты других национальностей также отметили как важный фактор общение на работе и с коллегами.

На вопрос о том, что мешает изучению латышского языка, помимо личных трудностей в освоении языка и отсутствия мотивации, респонденты назвали такие факторы, как наличие иной языковой среды, языковая политика, отсроченные решения и принудительное обучение.

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