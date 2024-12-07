Внезапно: Кариньш выходит из правления «Единства», поскольку больше не поддерживает его политику

О своем решении Кариньш сообщил в Twitter, заявив, что «сокращение будущих пенсионных взносов и серьезное повышение налога на сберегателей капитала - грубая ошибка».

Кариньш ушел из политики в начале этого года после скандала с авиаперелетами и в сентябре присоединился к консалтинговой компании Kreab, специализирующейся на стратегических коммуникациях. По слухам, Кариньш является старшим советником Kreab и консультирует клиентов по вопросам геополитики, политики Европейского союза и другим политическим вопросам.

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что Кариньш возглавлял список кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, но не получил эту должность. У Кариньша были хорошие шансы быть утвержденным, но в итоге, по неофициальным данным, решение было принято в пользу женщины на пост заместителя генерального секретаря в соответствии с принципом гендерного равенства.