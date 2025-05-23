VMD призывает доносить на нехарактерных для Латвии и инвазивных видах животных. А енота убили

VMD просит немедленно сообщать, если были замечены или зафиксированы на автоматических фотокамерах виды животных, не характерные для фауны Латвии или инвазивные, в том числе американские олени, лани, муфлоны, сика, нутрии, байбаки, золотистые сороки, еноты и енотовидные собаки.

Служба подчеркивает, что инвазивные виды животных могут оказать разрушительное воздействие на природу, биологическое разнообразие и экономику. Попадая в новые места обитания, инвазивные виды могут начать быстро размножаться и агрессивно распространяться, захватывая обширные территории и вытесняя местные виды из мест обитания. Таким образом, инвазивные виды могут угрожать экосистемам и наносить вред природе и людям.

Как мы уже писали, на днях был отловлен и усыплен енот, которого камеры запечатлели недалеко от границы с РФ.