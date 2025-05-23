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VMD призывает доносить на нехарактерных для Латвии и инвазивных видах животных. А енота убили

© LETA 23 мая, 2025 16:17

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LETA

Государственная лесная служба (VMD) призывает жителей сообщать о нехарактерных для фауны Латвии или инвазивных видах животных, сообщила агентству LETA служба.

VMD просит немедленно сообщать, если были замечены или зафиксированы на автоматических фотокамерах виды животных, не характерные для фауны Латвии или инвазивные, в том числе американские олени, лани, муфлоны, сика, нутрии, байбаки, золотистые сороки, еноты и енотовидные собаки. 

Служба подчеркивает, что инвазивные виды животных могут оказать разрушительное воздействие на природу, биологическое разнообразие и экономику. Попадая в новые места обитания, инвазивные виды могут начать быстро размножаться и агрессивно распространяться, захватывая обширные территории и вытесняя местные виды из мест обитания. Таким образом, инвазивные виды могут угрожать экосистемам и наносить вред природе и людям.

Как мы уже писали, на днях был отловлен и усыплен енот, которого камеры запечатлели недалеко от границы с РФ. 

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