Весь мир следит за передвижением оленей Санты Клауса в режиме реального времени

В Риге в семье эмигрантов из Белоруссии родилась девочка Мара. Ребенок уже какое-то время не может получить никаких документов, потому что по закону за ними нужно ехать на родину её родителей, где этих самых родителей могут немедленно посадить, сообщает "Настоящее время. Балтия".