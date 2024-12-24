Весь мир следит за передвижением оленей Санты Клауса в режиме реального времени

Традиционно полёт Санты начинается 23 декабря в полдень, но в этом году, однако, вылет с Северного полюса на основании представленных планов полетов и переговоров с диспетчером эльфов состоялся в ранние часы 24 декабря.
Сани оснащены новейшими технологиями, позволяющими отслеживать точное местоположение Санты.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) присвоила Санте обозначение SLEI, чтобы он мог регистрироваться в системе управления воздушным движением.
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