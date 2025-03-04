Вэнс раскритиковал Зеленского и призвал Европу к реализму: «Эта война не может продолжаться вечно»

«Но я думаю, что в конце концов [Зеленский] будет в нем участвовать. Он должен это сделать», - сказал Вэнс.

Интервью Fox News в понедельник было записано до того, как Белый дом объявил, что Трамп приостанавливает военную помощь Украине, чтобы заставить Киев согласиться на мирные переговоры с Россией.

На вопрос, открыта ли еще дверь в Белый дом, Вэнс ответил, что «дверь открыта, если Зеленский готов серьезно говорить о мире».

«Нельзя прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирного соглашения», - сказал Вэнс, отметив, что и Киеву, и Кремлю придется пойти на уступки.

«Когда эта позиция изменится, как сказал президент Трамп, когда они будут готовы говорить о мире, я думаю, президент Трамп первым поднимет трубку».

Вице-президент США также обрушился на европейские страны, поддерживающие Киев, призвав их быть «реалистами» и подчеркнув, что эта война «не может продолжаться вечно».