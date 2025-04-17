Вдова Андрея Вознесенского отметила 101-й год рождения

Этот день Зоя Борисовна встретила в кругу семьи и друзей. Место, где проводилось празднование 101-летия писательницы, было украшено шарами. В самый трогательный момент искусствоведу вынесли большой праздничный торт с десятками горящих свечей.

Все аплодировали и пели: «С днем рождения!» Именинница сидела в центре, в красивом светлом наряде и с легким макияжем, держа в руках цветок. Богуславская улыбалась, принимая поздравления от каждого гостя.

Все это запечатлели на видео СМИ. Отвечая на вопрос журналистов, как ей удается прекрасно выглядеть, сохранять ясный ум и бодрый дух., она ответила: «Оставаться верным самому себе. Вот это мой ответ. Я же занималась йогой всю жизнь!»

Богуславская рассказывала о сыне Леониде, которому этим летом исполнится 74 года. Бизнесмен активно занимается спортом и участвует в знаменитых гонках Ironman — триатлоне на пределе человеческих возможностей.

«Нет, ну он сумасшедший. Преодоление своих невозможностей! Он все время преодолевал себя, чтобы доказать… А он это может. А я только преодолевала незнание. Вот я что-нибудь не знала, я не угомонюсь! Поэтому я знаю довольно много».

К 101-летию Зои Борисовны бывшая коллега поделилась воспоминаниями о работе с ней. «Всегда накрашена и причесана (в косметичке с собой непременные помада, пудра, зеркало), всегда в длинном платье, всегда несколько чашек крепкого кофе в день. — Она великодушна, не держит зла, про обидчиков всегда говорит: „Пусть это будет фактом его биографии“. В „Халатной жизни“ откровенна как никогда. Здесь не только история знакомства, долгой жизни, но и отношение к связям Вознесенского. Она уже выше мудрости и какого-то обывательского земного плана — впрочем, он никогда ей не был свойствен. Но самые пронзительные строки, конечно, про уход Андрея Андреевича. Воспоминания на разрыв, до слез — и, самое главное, в этом нет фальши. Его комната до сих пор в безукоризненном порядке, она не пускает туда почти никого».