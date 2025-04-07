Вам помогли деньгами на лечение: нужно ли платить налог?

Закон «О подоходном налоге с населения» устанавливает, что подарки стоимостью более 1 425 евро облагаются подоходным налогом с населения, если получатель подарка не является супругом или родственником дарителя до третьей степени в понимании Гражданского закона. Однако если подарки были предусмотрены и получатель использовал их, чтобы погасить свои расходы на использование медицинских и врачебных услуг (за исключением косметических операций), то вне зависимости от того, состоят или нет даритель и получатель подарка между собой в браке или родстве до третей степени в понимании Гражданского закона, такие подарки не облагаются налогом.

Следовательно, если все полученные в подарок от ваших бывших коллег суммы вы полностью используете на оплату операции (или на другие медицинские или врачебные услуги), то вам не надо будет платить подходный налог.

Рекомендуем вам произвести оплату медицинских услуг, включая операцию, путем перечисления денег на банковский счет медицинского учреждения, чтобы иметь возможность в случае запроса от Службы госдоходов документально подтвердить, что все полученные в подарок деньги были использованы исключительно на оплату медицинских и врачебных услуг.

Все полученные в подарок от бывших коллег деньги вам необходимо будет указать в годовой декларации.