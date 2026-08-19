Esmu uzdevis Possessor valdei kopā ar Tet padomi nekavējoties sagatavot ziņojumu par Tet rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Šodien plkst. 16.00 tikšos ar Possessor valdi un Tet padomi, lai lemtu par tālāko rīcību.
— Viktors Valainis ZZS (@ViktorsValainis) August 19, 2026
В среду в 16:00 министр встретится с правлением «Possessor» и советом «Tet», чтобы решить о дальнейших действиях.
Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, который вместе со всем правлением объявил об отставке, в интервью Латвийскому телевидению заявил, что компания «Tet», отвечающая за IT-инфраструктуру дирекции, кибератаку не обнаружила.
По его словам, у CSDD действует пятилетний договор с «Tet» на обеспечение и круглосуточный мониторинг инфраструктуры, включая межсетевые экраны. Однако в момент атаки дирекция не получила от «Tet» никаких уведомлений. Нападение обнаружили сами специалисты CSDD и за несколько часов его остановили.
Кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. Злоумышленники получили данные 1,2 млн физических лиц и около 200 тысяч юридических лиц из платёжной информации за последние 18 лет.
И правление, и совет CSDD в среду объявили об отставке.
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