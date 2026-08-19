Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, который вместе со всем правлением объявил об отставке, в интервью Латвийскому телевидению заявил, что компания «Tet», отвечающая за IT-инфраструктуру дирекции, кибератаку не обнаружила.

По его словам, у CSDD действует пятилетний договор с «Tet» на обеспечение и круглосуточный мониторинг инфраструктуры, включая межсетевые экраны. Однако в момент атаки дирекция не получила от «Tet» никаких уведомлений. Нападение обнаружили сами специалисты CSDD и за несколько часов его остановили.

Кибератака на CSDD произошла в ночь с 7 на 8 августа. Злоумышленники получили данные 1,2 млн физических лиц и около 200 тысяч юридических лиц из платёжной информации за последние 18 лет.