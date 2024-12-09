В жилом доме на Мангальсале произошел взрыв

На месте происшествия выяснилось, что после взрыва в отдельных местах произошло возгорание и тление. Причины выяснят сотрудники Госполиции, но скорее всего это был взрыв газа.

Из квартиры, пострадавшей от взрыва, спасли человека, которого передали в распоряжение медиков. До прибытия пожарных из здания своими силами эвакуировались 13 человек.

На месте происшествия находятся представители Рижской комиссии по гражданской обороне, привлечены также представители стройуправления, которые проведут обследование конструкций здания.

И.о. руководителя отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс информировал агентство LETA о том, что в квартире, вероятно, произошел взрыв газа. Детонацией выбило стекла в окнах второго и третьего этажа.

После локализации пожара дом в ближайшее время обследует строительный инспектор, чтобы принять решение о дальнейшей эксплуатации. В здании 52 квартиры, им управляет общество собственников квартир. В данный момент отключена подача газа в здание, а это означает, что дом остался без отопления. На место происшествия выехал автобус Rīgas satiksme, в котором эвакуированные жильцы могут находиться, пока не инспектор не решит, можно или нет вернуться в здание.

Если дом после пожара нельзя будет эксплуатировать, Рижское самоуправление предложит собственникам квартир социальную помощь и место для временного проживания.

Эвакуированные жильцы имеют право на кризисное пособие от самоуправления - до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью. Для его получения надо позвонить в социальную службу по номеру 67105048.

В социальную службу можно обращаться также, если нужна другая помощь - например, одежда, продуктовые пакеты, восстановление документов и др. Больше узнать об этом можно по телефону 80005055.

Если нужно временное жилье, предлагаются комнаты в служебной гостинице на срок до 5 дней. Чтобы получить комнату, нужно звонить по телефону 112.

Если помещения признают подлежащими восстановлению, собственники квартир могут получить единоразовое пособие на ремонт - до 10 тысяч евро.