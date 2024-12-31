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В Южной Корее выдан ордер на арест президента страны: расплата за несколько часов военного положения

Редакция PRESS 31 декабря, 2024 17:05

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Суд в Сеуле выдал ордеры на арест временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, а также на обыск в его резиденции. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ордеры запросило управление антикоррупционных расследований (CIO), которое ведет дело о мятеже и злоупотреблении властью. Его возбудили после того, как 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на несколько часов ввел в стране военное положение. Управление обратилось, потому что президент трижды не пришел на допрос, проигнорировав повестки.

Ордер на арест действителен в течение недели, то есть, до 6 января. В CIO сказали, что еще не решили, когда будут задерживать президента. Ордер позволяет арестовать Юн Сок Ёля на 48 часов для допроса. За это время управление должно решить, продлевать ли арест или же освободить президента.

Защита Юн Сок Ёля назвала выданный ордер на арест незаконным и недействительным. По версии адвокатов президента, разрешение выдали по запросу следственного органа, у которого нет реальной юрисдикции.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда суд санкционировал арест отстраненного от власти, но формально действующего президента страны.

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Сбой GPS: авиарейс из Риги не долетел до Вены

Важно 16:43

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