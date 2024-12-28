В воскресенье дождь продолжит моросить; погода по-прежнему пасмурная

Ночью будет пасмурно, на большей части территории страны ожидается моросящий дождь. Во многих местах видимость ухудшится из-за тумана. Будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха остается в пределах от +2 до +5 градусов.

В Риге ночью будет пасмурно, время от времени будет моросить дождь. Юго-западный ветер будет умеренной силы, температура воздуха - не ниже +4-5 градусов.

В воскресенье днем ожидается юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, после обеда на побережье он усилится порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха - от +3 до +6 градусов.

В столице в течение последнего декабрьского воскресенья уходящего года сохранится облачная погода, временами пройдет моросящий дождь. Преобладающий ветер - умеренный юго-западный. Температура воздуха останется в пределах +4-5 градусов.