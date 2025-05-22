В Вашингтоне застрелены двое сотрудников посольства Израиля

В Вашингтоне перед еврейским музеем Capital Jewish Museum вечером в среду, 21 мая, застрелены двое сотрудников посольства Израиля. Полиция сообщила, что подозреваемый задержан. Это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Он расхаживал перед музеем, а затем зашел внутрь, подошел к группе из четырех человек и застрелил двух из них. Стрелок был задержан охраной. При задержании он выкрикивал: "Свободу Палестине!".

Представитель израильского посольства заявила, что двое сотрудников были застрелены в упор во время посещения мероприятия в еврейском музее. Погибшие - мужчина и женщина, молодая пара.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв на своей онлайн-платформе Truth Social и объяснил случившееся антисемитизмом.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила гибель двух сотрудников израильского посольства. "Мы активно расследуем инцидент и стараемся получить дополнительную информацию", - написала она на социальной платформе X.

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся "отвратительным актом антисемитского терроризма". Попытки нанести вред дипломатам и еврейской общине - это, по его словам, переход красной черты.

Данон выразил уверенность в том, что власти США строго накажут виновных и пообещал, что Израиль будет и впредь решительно защищать своих граждан и представителей по всему миру.