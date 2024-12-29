В Театре Чехова на концерте с музыкой Паулса «Мне хорошо с тобой» зрителей приветствовал сам Маэстро

Когда в завершение концерта, на фоне занавеса, под аплодисменты полного зала, актеры вышли на поклон, занавес неожиданно открылся, и зрители увидели у рояля самого Раймонда Паулса. За мгновением замешательства последовала буря оваций: люди с возгласами восторга и радости встали с кресел. Потом все затихли – зазвучала «Песня на бис» в исполнении Маэстро и Вероники Плотниковой. Премьера песни состоялась в 1981 году на концерте Аллы Пугачевой в Юрмале. Второй композицией, которую Раймонд Паулс исполнил со всем актерским ансамблем, была легендарная песня «Листья желтые», в середине 70-х годов ставшая визитной карточкой композитора.

После концерта, прямо на сцене, к Раймонду Паулсу обратилась директор Рижского русского театра Михаила Чехова Дана Бйорк, вручив Маэстро белые розы: «Вашей дружбе с нашим театром в этом году исполнился 61 год. За это время в театре сменились поколения, но каждый человек, когда-либо работавший или «живший» в Театре Чехова, как и мы, работающие в театре сегодня, очень любим вас и восхищаемся вами. Мы всегда дарили вам белые розы, и сегодняшний день не исключение. Спасибо, что вы у нас есть!»

Зрители еще долго аплодировали Маэстро стоя. Многие вслух комментировали, что такой сюрприз – лучший новогодний подарок, который запомнится на всю жизнь.

Идею концерта с хитами 80-х годов театру Чехова предложил сам Раймонд Паулс. За кулисами, делясь своими мыслями об очередной встрече со зрителями, Маэстро сказал: «Здесь я провел полжизни. Менялись эпохи, менялись режиссеры и актеры, но театр существовал всегда. После выпуска концерта «Мужчины в расцвете лет» в Доме музыки «Дайле» вместе с Андрисом Кейшсом, я подумал, что у меня есть «блокбастеры» и на русском языке, которые когда-то звучали очень громко. Ну и вот, оказывается, люди до сих пор помнят мои песенки и даже подпевают. У меня всегда были и всегда будут теплые отношения с публикой».

В концерте «Мне хорошо с тобой» участвуют актеры Вероника Плотникова, Юлия Бернгардт, Елена Сигова, Екатерина Фролова, Никита Осипов, Дмитрий Егоров, Вадим Николайчук и Евгений Шур. Им аккомпанируют музыканты: Виктор Ритов (фортепиано), Марис Бриежкалнс (ударные), Раймондс Мацатс (синтезатор), Арис Озолс (гитара) и Норбертс Скрауцис (бас-гитара).

Режиссер концерта – Инара Слуцка, сценограф – Гинтс Сиппо, художник по костюмам – Кристине Абика, хореограф – Агате Банкава, художник по свету – Максим Устимов, музыкальный руководитель – Людмила Могилевская.

Впервые Маэстро написал музыку к спектаклю Театра Чехова (в то время еще носившего название «Рижский театр русской драмы») еще в 1963 году, когда на этой сцене была поставлена пьеса Карла Виттлингера «Человек со звезды». Однако по-настоящему тесное взаимодействие началось позже, в 2000 году, – с мюзикла «Керри», за которым последовали другие совместные проекты, в том числе спектакли «Одесса, город колдовской…» (2007) и «Привидение из Кентервиля» (2016). Отдельной традицией стали концерты и спектакли-концерты, которые регулярно появляются в репертуаре, в том числе по инициативе самого композитора.



Фотографии Кристапса Калнса.