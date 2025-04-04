В субботу на Латвию обрушится снегопад: морозы с метелями продержатся до самой Пасхи

В субботу ожидается больше осадков утром и в первой половине дня, в основном ожидается снег и метели, местами сильный снег в центральной и восточной частях страны, но к вечеру субботы погода прояснится. Скорость северного и северо-восточного ветра при порывах во многих местах достигнет 17-22 метров в секунду, наиболее сильный ветер ожидается в Юрмальском, Тукумском и Добельском районах, а также на Курземском побережье.

Самая низкая температура будет на восходе солнца в воскресенье, когда воздух охладится до -3..-8 градусов, местами в Курземе и Юрмале - до 0..-2 градусов. Максимальная температура воздуха в воскресенье составит всего +1..+6 градусов, будет дуть холодный северный ветер, осадков не ожидается.

В понедельник вечером на большей части территории страны прогнозируется небольшой мороз. В начале следующей недели местами пройдут кратковременные осадки, температура воздуха днем ​​не превысит +4..+9 градусов.

В середине и второй половине следующей недели возможны более обильные осадки и снег, а в самые холодные ночи температура воздуха местами опустится ниже -5 градусов.

По текущему прогнозу Глобальной системы прогнозирования погоды, за несколько дней до Пасхи в Латвии возможен снег.

Как уже сообщалось, в прошлом году 22–23 апреля во многих местах Латвии образовался снежный покров, хотя в первой половине месяца температура воздуха достигала +27 градусов, а в конце апреля было тепло до +24 градусов.

