Вторым номером в списке "Стабильности!" значится Валерий Петров, который в свое время был избран в Рижскую думу от "Согласия". Во время смены власти перед предыдущими выборами Росликов и Петров, которые в то время были депутатами Рижской думы, были исключены из "Согласия" за нарушение партийной дисциплины.

За ними в списке следует боксер Майрис Бриедис, который в свое время тоже был в списке "Согласия" - он неудачно баллотировался на выборах в Сейм, когда "Согласие" не прошло в парламент.

Четвертым номером от "Стабильности!" стартует Андрей Козлов, который шел на выборы в Европарламент от этой же партии под вторым номером.

Пятый в списке - Яков Плинер, депутат Рижской думы, исключенный из Русского союза Латвии, который также когда-то работал в социал-демократической партии "Согласие".

Еще один бывший активный член "Согласия", журналист Николай Кабанов, занимает одиннадцатое место в списке. Его нынешняя профессия указана как "ведет хозяйственную деятельность, связи с общественностью".

Виктория Таране, бывший член правления "Согласия", занимает восьмое место в списке "Стабильности!".

Седьмым номером в списке значится Валентин Еремеев, председатель правления политической партии "Tautas varas spēks". Еремеев стал известен во время пандемии, распространяя антиваксерские взгляды.

"Стабильности!" - третья политическая сила, подавшая заявку на участие в выборах в столице.