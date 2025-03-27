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В сделку с США включены нефть и газ по всей Украине: украинский депутат

© Deutsche Welle 27 марта, 2025 15:43

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Администрация США внесла в соглашение добычу всех полезных ископаемых на всей территории Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк. Полученный от США документ носит бессрочный характер, заявил он.

В новый проект соглашения Киева и Вашингтона о доходах от добычи полезных ископаемых включены нефть и газ, добываемые на всей территории Украины, сообщил в Telegram-канале в четверг, 27 марта, депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В 58-страничном документе, датированном 23 марта и полученном властями Украины от американской стороны, "речь уже идет о всех ископаемых", написал он, и подчеркнул: "То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие. По всей территории Украины".

В проект документа включены доходы от добычи украинского сырья государственными и частными компаниями, которые будут сразу конвертироваться в валюту, а в случае проблем с выплатами их будет компенсировать Украина, обороняющаяся от вторжения РФ, отметил далее депутат.

Соглашение должно действовать бессрочно

В соглашении закреплено, что оно должно действовать бессрочно, а изменения будут вноситься только с согласия американской стороны. Кроме того, документ не содержит "ничего о гарантиях безопасности" со стороны США и "даже намека" на гарантии, указал Ярослав Железняк. Управлять добычей сырья будут пять человек, трое из них - от США и с полным правом вето. Вкладом Вашингтона в эту сделку является уже оказанная помощь Украине с 2022 года, написал далее украинский депутат.

Железняк подчеркнул, что документ, с которым он ознакомился, является не меморандумом о намерениях, о котором шла речь ранее, а уже проектом соглашения, хотя и не окончательным. "И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прямо ужас", - добавил он.

В Вашингтоне рассчитывают на скорое подписание соглашения с Киевом

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News заявил, что соглашение о природных ресурсах Украины может быть подписано уже на следующей неделе, то есть в начале апреля. "Мы передали готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - заявил Бессент.

На заключении сделки о полезных ископаемых Украины в обмен на американскую помощь настаивает администрация президента США Дональда Трампа. Несколько версий документа стороны обсуждали в феврале, но его подписание сорвалось из-за скандала в Белом доме. Принимая президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили с ним в перепалку в присутствии журналистов, после чего украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Несколько дней назад на фоне переговоров делегации США с представителями Украины и РФ в Эр-Рияде Трамп вновь выразил уверенность в скором подписании соглашения с Киевом.

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