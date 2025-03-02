В Риге заработали первые три смарт-устройства контроля за соблюдением ПДД; где именно?

Эти устройства установлены на перекрестке ул. Аугуста Деглава и ул. Илукстес, перекрестке ул. Бривибас и ул. Цесу, перекрестке ул. Бривибас и ул. Кришьяня Барона.

Всего в этом году в Риге планируется установить 26 таких устройств.

Новая техника в состоянии, помимо прочего, распознавать и классифицировать объекты, определять их траекторию и местонахождение, распознавать и считывать автомобильные номера, определять сигнал светофора.

Зафиксированная информация о транспортных средствах, нарушивших ПДД, будет переслана в полицию, которая примет решение о нарушении и о штрафе, после чего эта информация будет перенаправлена в Дирекцию безопасности дорожного движения.

Муниципальная полиция все шире использует технические средства для фиксации нарушений. Это позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и способствует привлечению виновных к ответственности.