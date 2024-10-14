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В Риге самые дешевые квартиры среди столиц стран Балтии

Редакция PRESS 14 октября, 2024 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Среди столиц стран Балтии самые дорогие новые квартиры в Таллинне, а самые дешёвые в Риге, свидетельствуют данные самого крупного в Эстонии агентства недвижимости "Uus Maa".

За квадратный метр квартиры в новостройке в Таллинне сейчас в среднем просят 4200 евро, в Вильнюсе - 3300 евро, в Риге - 2800 евро.

По мнению члена правления "Uus Maa" Игоря Хабала, таллиннский рынок новых проектов хорошо продвинулся за последний год, но ситуация всё ещё остаётся сложной.

"В этом году в новостройках было продано на 13% больше квартир, чем в прошлом. Если в апреле и мае казалось, что рынок восстанавливается линейно, то реальное восстановление началось только в последние два месяца, поскольку летом продажи были относительно скромными. Мы по-прежнему находимся на рынке покупателя, цена продажи в таллиннских новостройках сохраняется примерно на уровне 4200 евро, и пока какого-то сильного роста не предвидится", - сказал Хабал.

"Количество квартир, выставленных на продажу, в целом увеличилось по сравнению с началом года, и это удлиняет период продаж. Однако, снижение ставки "Euribor" и банковских процентных ставок может сделать рынок новостроек более активным уже нынешней осенью и зимой", - отметил член правления "Uus Maa".

"В Риге новые квартиры составляют около 30% общего объёма предлагаемых на продажу (в Таллинне - около 40%), и, как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок. Цены в Риге по-прежнему остаются самыми доступными среди столиц стран Балтии. Основная причина - сокращение населения, а также снижение цен на строительство и землю, ведь даже в центре Риги довольно много пустующих земельных участков. Кроме того, в Риге гораздо проще и быстрее запустить процесс детальной планировки и нового строительства, а значит, это обходится дешевле, чем, например, в Таллинне", - добавил Хабал.

Согласно результатам анализа, средняя цена предложения за квадратный метр новой рижской квартиры составляет 2800 евро, а реальные сделки заключаются на уровне 2675 евро. "В то же время за некоторые квартиры в новостройках в Риге покупатели платят очень высокую цену. Например, в комплекса "Tal Residence", расположенном в историческом центре города, средняя цена превышает 6000 евро за квадратный метр", - уточнил Хабал.

В столице Литвы Вильнюсе количество предложений новых квартир в первом полугодии 2024 года выросло на треть, достигнув 4150. "Развитие недвижимости - длительный процесс, поэтому рост числа предложений связан с дефицитом новых площадей, возникшим в середине 2022 года. Рынок новостроек в Вильнюсе развивается относительно хорошо: в первом полугодии текущего года новых квартир было продано на 22% больше, чем в предыдущем полугодии. 67,5% сделок были заключены на квартиры в домах, расположенных чуть дальше от центра города, на правом берегу реки Нерис, где больше всего предложений", - сказал Хабал.

Медианная цена новых квартир с частичной отделкой остаётся в Вильнюсе относительно стабильной, от месяца к месяцу меняясь лишь на несколько процентных пунктов в диапазоне 3200-3300 евро за квадратный метр. "Следует сказать, что особенность рынка литовских новостроек заключается в том, что покупателям обычно предлагают квартиру с частичной отделкой (так называемая серая коробка). За готовую квартиру нужно платить ещё больше, и эта тенденция тоже создала отдельную отрасль экономики", - сказал Хабал. Цены на готовые квартиры достигают 4000 евро за квадратный метр.

Самое крупное в Эстонии агентство недвижимости "Uus Maa" в сотрудничестве с ведущими фирмами недвижимости в Латвии и Литве "Latio" и "Inreal" подготавливают регулярные обзоры рынка частной и коммерческой недвижимости в странах Балтии.

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