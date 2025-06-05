В Резекненском крае после погони задержаны нарушители границы и перевозчик

Государственная погранохрана 3 июня в ходе мониторинга приграничных регионов заметила автомобиль "Audi A6", в котором, предположительно, перевозились лица, незаконно пересекшие границу. Информация была передана должностным лицам полиции, которые незамедлительно приступили к розыску указанной машины.

Вскоре после этого полиция обнаружила разыскиваемое транспортное средство и, используя специальные световые и звуковые сигналы оперативных транспортных средств, дала несколько распоряжений водителю остановить транспортное средство. Водитель не отреагировал, в связи с чем правоохранители начали погоню. Правоохранители остановили автомобиль в Дрицанской волости Резекненского края.

При осмотре транспортного средства было установлено, что в салоне легкового автомобиля находятся шесть лиц различного происхождения, которые незаконно пересекли границу.

Против перевозчика начат уголовный процесс по части третьей статьи 285.1 уголовного закона об обеспечении незаконного пребывания в Латвии большому количеству лиц.

Шестеро нарушителей пограничного режима в соответствии со статьей 4 закона о Государственной пограничной охране были отправлены обратно через границу в страну, из которой пришли в Латвию.