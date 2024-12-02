В Польше произошла авария на нефтепроводе «Дружба»

Утечка была обнаружена утром 1 декабря Государственной пожарной службой недалеко от города Пневы на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Перекачка нефти на поврежденной линии была прекращена, поставки продолжаются по второй линии. На месте аварии проводятся ремонтные работы: после подготовки и вытеснения сырья негерметичный участок заменяется новым.

Причины инцидента будут расследованы внутренним комитетом в PERN. В компании заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения трубопровода - от технической поломки до диверсии.