В онкоцентре заработал уникальный аппарат: очередь — 6 месяцев

Начать терапию было невозможно, поскольку поставщик оборудования не обучил врачей. Теперь специалисты прошли обучение в Швейцарии, с 17 марта очередь наконец начала двигаться, и пациенты получают необходимое лечение.

Хотя некоторые пациенты ждали в очереди 10 месяцев, руководитель клиники терапевтической радиологии и медицинской физики Артур Шорубалко заверяет, что их состояние не ухудшилось.

"Аппарат предназначен для поверхностных образований на коже, которые растут медленно и имеют низкую степень злокачественности", - пояснил врач. На данный момент облучение получают 28 пациентов.

Процедура длится всего несколько минут, но приезжать на нее нужно каждый день. В списке ожидания - еще около 300 человек.

Это был в некотором смысле беспрецедентный случай, когда поставщик установки стоимостью в полмиллиона евро так сильно задержал обучение врачей. Больница не называет компанию-поставщика, поскольку это запрещает договор.

(Lsm.lv)