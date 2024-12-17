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В Москве взорвали генерала, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты

© BBC 17 декабря, 2024 09:05

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Возле жилого дома в Москве рано утром во вторник произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Следственный комитет России подтвердил, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве «было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома».

В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.

Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.

54-летний Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.

С места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства, передает корреспондент ТАСС. Источник агентства утверждает, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила. Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Украина не комментировала взрыв в Москве, жертвой которого стал генерал и его помощник.

Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».

Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».

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