В Москве коммунальщиков отправили на крыши с биноклями — искать дроны перед 9 мая: СМИ

«Мастерам участков выдали бинокли и отправили на крыши жилых домов следить за беспилотниками. Ну и всем остальным надо смотреть на небо, искать дроны», — сообщил сотрудник «Жилищника» одного из районов на юге Москвы.

Что делать, если БПЛА все же заметят, он не знает: «Нас никто не инструктировал на этот случай. Наверное, стандартные мероприятия — позвонить 112».

Собеседник из другого района — на востоке города — рассказал, что «три дня работаем сверхурочно». По его словам, усилены совместные патрули с полицией, в дежурствах участвуют антидроновые подразделения.

«В пунктах на чердаках дежурства с антидроновыми подразделениями, следим, готовимся сбивать. Дворникам раздали бинокли», — пояснил он.

Такой режим, по его словам, продлится как минимум до 9 мая. Власти ожидают новых налетов БПЛА во время репетиций и самого парада.