В Латвии замечены дикие медведи: список мест, куда лучше не ходить по грибы

Как сообщает 360TV Ziņas, наблюдения также проводит Латвийский научно-исследовательский институт лесов «Silava», и данные показывают, что наибольшая вероятность встретить медведей — в окрестностях Мадоны, Руйиены, Алуксне, Виляки, Балви и Даугавпилса.

При нормальных условиях медведь не нападёт на грибника или ягодника. Однако существуют ситуации, когда животное может проявить агрессию — особенно если рядом медведица с медвежатами. Поэтому в лесу необходимо сохранять бдительность и соблюдать осторожность.

Уникальное наблюдение удалось зафиксировать онлайн-камерам в болоте, установленным предприятием Latvijas valsts meži (LVM) — вечером 12 июня камеры, следящие за местом гнездования скальных орлов, засняли медведицу с тремя медвежатами, родившимися в этом году.

А в Эстонии в начале июня был зафиксирован рекордный случай массового появления медведей: на одном лесном вырубленном участке одновременно появились восемь бурых медведей. Камера, установленная недалеко от деревни Коэру, зафиксировала эту группу. Как отметил владелец камеры Калле Адлер, он никогда ранее не видел так много медведей в этом районе. «Их действительно много. Сегодня утром я сам видел трёх медведей — они постоянно перемещаются по этой территории», — отметил мужчина.