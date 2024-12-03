В Латвии проходит народное голосование за лучшего врача

До 9 февраля на портале Общества врачей можно проголосовать за кандидатов в десяти номинациях: «Семейный врач года», «Врач-специалист года», «Стоматолог года», «Помощник врача года», «Фармацевт года». Года», «Медсестра года», «Помощница медсестры года», «Акушерка года», «Функциональный специалист года» и «Больница года».

Традиционно «Премия года в медицине» также будет вручена в номинациях «Молодой врач года», «Человек года в медицине», «Событие года в медицине» и «Премия года за вклад в медицину». В этих номинациях победители будут определены по оценке экспертов LĀB.

В номинации «Учитель года» студенты-медики Рижского университета имени Страдыня (RSU) и Латвийского университета (LU) будут голосовать за самых вдохновляющих педагогов.

Впервые награда была вручена в 2008 году. Награждение организовано LĀB в сотрудничестве с Министерством здравоохранения (МЗ), Ассоциацией молодых врачей Латвии и Ассоциацией латвийских медсестер, а также LU и RSU.

Автор статуэтки «Dzīvības asns» «Медицинской премии года» – художник по металлу Армандс Екабсонс.

Правила голосования

¤ Голосуйте на сайте: www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina/

¤ Голосовать можно один раз в неделю с одного IP-адреса по каждой номинации.

¤ Голосование открыто до 9 февраля 2025 г.