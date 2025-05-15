В Латвии начинается официальный купальный сезон

Специалисты будут проверять качество воды в море и внутренних водоемах в течение всего купального сезона, с сегодняшнего дня до 15 сентября. Официальные пляжи также будут проверяться на соответствие требованиям по содержанию и гигиене.

В прошлом году было введено 49 временных ограничений на купание, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими купальными сезонами в период с 2010 по 2023 год.

В том числе 16 ограничений были вызваны микробиологическим загрязнением, а 33 были превентивными.

В Латвии 59 официальных пляжей.

