Пуданс напомнил, что НВС движется к запланированному на данный момент количеству в 4 000 солдат, которые будут проходить обучение ежегодно. Чтобы обеспечить необходимое количество молодых новобранцев, возможно, придется смягчить медицинские и санитарные требования по некоторым специальностям.

«В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу - участию женщин в обязательной службе», - подчеркнул Пуданс.

Закон об обязательной военной службе был принят парламентом 5 апреля 2023 года. Он обязывает каждого гражданина Латвии мужского пола служить в армии в течение года после достижения 18 лет или, если гражданин продолжает обучение в школе, в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до 24 лет.

Согласно приказу министра обороны, 26 ноября 2024 года впервые был проведен случайный отбор недостающих призывников.