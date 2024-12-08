В «Иронии судьбы» — замена? Лию Ахеджакову хотят убрать из новогоднего хита; кто займет ее место?

По сведениям Telegram-канала Shot, такую инициативу выдвинула официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт.

Глава проекта Виталий Бородин пояснил, что для российских зрителей может быть неприятно видеть Ахеджакову на экране из-за ее проукраинских высказываний. Поскольку Таню, которую она играет, невозможно совсем удалить из фильма, предлагается, используя нейросети, заменить ее Елизаветой Боярской.

Участники общественного движения "Сорок сороков", кроме того, требуют признать Ахеджакову иноагентом и лишить звания народной артистки после появления в интернете видео, где Ахеджакова на сцене произносит "Слава Украине" после спектакля в США.