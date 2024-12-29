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В Гризинькалнсе появился интересный обитатель. И навел порядок

© LETA 29 декабря, 2024 11:13

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В парке "Гризинькалнс" на высокой ели устроил себе жилье ястреб-тетеревятник, о чем агентству LETA сообщило предприятие Rīgas meži, которое ухаживает за парком.

Это средней величины птица из семейства ястребиных, которая в последние годы все успешнее адаптируется в городской среде.

Как заявляет оператор коммунальной техники предприятия Марис Угайнис, с появлением ястреба в парке прекратился хаос, создаваемый воронами, который время от времени имеет место в других столичных парках.

По наблюдениям работников парка, в "Гризинькалнсе" гнездятся два ястреба-тетеревятника, а во всей Риге обитает около 40 пар этого вида птиц, причем их численность несколько возросла за последние годы.

Пернатые хищники адаптировались к жизни в городе, так как здесь достаточно пищи и мест для гнездования.

Как пояснил агентству LETA орнитолог Руслан Матрозис, в Риге ястреб-тетеревятник наблюдается относительно часто, а в Рижском регионе еще чаще. Гнездиться эта птица может в любом районе города, где есть леса и парки. Почти в любом месте, где летают голуби, велика вероятность, что ястреб их будет преследовать, так как голуби - основная его пища.

Кроме этого, в столице наблюдались такие хищные птицы, как пустельга, различные виды соколов и сов, хотя их люди замечают не так часто, пока птицы не погибнут и не упадут, например, врезавшись в окна зданий.

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