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В Госдуме РФ предложили «отключить» россиян от тлетворного влияния западной музыки

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 17:54

История и культура 0 комментариев

Заявление Андрея Лугового, первого заместителя председателя комитета российской Госдумы по безопасности, о необходимости сокращения присутствия зарубежных исполнителей на российских музыкальных платформах до 20% или полного их исключения из стриминга, вызывает широкий резонанс. Это предложение напрямую касается как музыкальной индустрии, так и прав потребителей в России.

«Я считаю, что музыка — это пропаганда, это то, что влияет на молодежь. И я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим. <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», — заявил депутат на пленарном заседании Госдумы.

Луговой также пожаловался, что у россиян по-прежнему пользуется популярностью творчество тех, кого власти объявили «иностранными агентами» за осуждение войны с Украиной. «Я вчера решил обратиться к одной из музыкальных платформ „Яндекс.Музыка“, чтобы посмотреть какие самые прослушиваемые песни, допустим, за вчерашний день. Из сотки песен две — иноагентов», — отметил депутат. В связи с этим он призвал подумать «про свою совесть» и «обязанности» перед россиянами владельцев музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит авторские отчисления на помощь ВСУ.

Напомним, что Британия считает Лугового одним из исполнителей убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. По версии следствия, тот был отравлен подмешанным в чай полонием с одобрения президента России Владимира Путина и тогдашнего руководителя ФСБ Николая Патрушева.

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