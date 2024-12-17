«Я считаю, что музыка — это пропаганда, это то, что влияет на молодежь. И я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим. <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», — заявил депутат на пленарном заседании Госдумы.

Луговой также пожаловался, что у россиян по-прежнему пользуется популярностью творчество тех, кого власти объявили «иностранными агентами» за осуждение войны с Украиной. «Я вчера решил обратиться к одной из музыкальных платформ „Яндекс.Музыка“, чтобы посмотреть какие самые прослушиваемые песни, допустим, за вчерашний день. Из сотки песен две — иноагентов», — отметил депутат. В связи с этим он призвал подумать «про свою совесть» и «обязанности» перед россиянами владельцев музыкальных платформ, которые транслируют композиции тех, кто тратит авторские отчисления на помощь ВСУ.

Напомним, что Британия считает Лугового одним из исполнителей убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. По версии следствия, тот был отравлен подмешанным в чай полонием с одобрения президента России Владимира Путина и тогдашнего руководителя ФСБ Николая Патрушева.