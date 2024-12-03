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В Евросоюзе решили не курить при детях

Euronews 3 декабря, 2024 17:52

Мир 0 комментариев

Страны ЕС одобрили инициативу Еврокомиссии запретить курение на детских площадках, террасах кафе и в других открытых местах. Она носит рекомендательный характер, сообщает Euronews.

Государства ЕС одобрили предложение Еврокомиссии запретить курение на открытых площадках - на террасах кафе, автобусных остановках и в зоопарках - и так усилить борьбу с пассивным вдыханием дыма или пара.

Добро инициативе Брюсселя дали министры здравоохранения 27 стран блока, отметив, что речь идет не только о традиционных сигаретах, но и о новых продуктах для курильщиков, в том числе не содержащих никотина. При этом согласованная резолюция носит лишь рекомендательный характер, так как вопросы здравоохранения - компетенция национальных правительств. На прошлой неделе резолюцию не поддержали в Европарламенте, как считают наблюдатели, из-за интересов табачного лобби.

Инициатива Еврокомиссии призвана расширить действующие рекомендации 2009 года, снижающие риски пассивного курения. Медицинское сообщество приветствовало решение пересмотреть нормативы 15-летней давности с учётом появившихся новых продуктов и практик курения, безопасность которых не доказана. Лилия Олефи директор сообщества НПО Smoke Free Partnership Партнерства признает: "В 2009 году нагреваемых табачных изделий еще не существовало, а электронные сигареты были в новинку. А теперь мы столкнулись с новыми проблемами. Поэтому очевидно, что их нужно освещать".

- Пересмотренные рекомендации - часть масштабного плана Комиссии по борьбе с раком, в том числе через появление так называемого "поколения без табака" к 2040 году, когда доля курящего населения ЕС, по замыслу, упадет до 5%.  Очень важно, чтобы запрет на курение стал новой социальной нормой. Мы хотим, чтобы дети, которым сейчас меньше 10 лет, никогда не курили и не вдыхали пар от электронных сигарет, - Сюзанна Габриэльс. 

Сюзанна Габриэльс, эксперт по борьбе с табаком из Бельгийского фонда борьбы с раком комментирует: "Очень важно, чтобы запрет на курение стал новой социальной нормой. Мы хотим, чтобы дети, которым сейчас меньше 10 лет, никогда не курили и не вдыхали пар от электронных сигарет".

По данным ВОЗ, 15% смертей в мире прямо или косвенно связаны с курением. Тем не менее попытки ограничений в этом направлении ряд стран воспринимают как атаку на личные свободы.

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