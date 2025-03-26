В ЕС пытаются улучшить доступность жилья

Еврокомиссия и Европарламент пытаются решить жилищный кризис в ЕС. Положение дел критическое: рост цен на недвижимость в сочетании с нехваткой доступного жилья все больше затрудняет доступ к нему.

"Нам необходимо удвоить наши усилия по увеличению инвестиций в жилищный сектор. Нам также необходимо рассмотреть другие нормативные акты, которые в настоящее время препятствуют строительству большего количества домов", —заявил Euronews Дан Йёргенсен, комиссар по энергетике и жилищному строительству, призвав к "уменьшению бюрократических проволочек".

В период с 2010 по 2023 год арендная плата в Европе выросла в среднем на 20%, а цены на недвижимость — на 50%. Это данные Евростата.

Затраты на строительство выросли на 52% за тот же период.

Инструментарий

В понедельник Еврокомиссия, депутаты Европарламента и другие заинтересованные стороны начали в Брюсселе диалог, направленный на поиск решений жилищного кризиса на европейском уровне.

Масштабы проекта обширны: обсуждаются такие вопросы, как нехватка жилья, социальное жилье, топливная бедность, нехватка рабочей силы в строительной отрасли и препятствия для получения разрешения на строительство.

В Евросоюзе особенно внимательно изучают влияние на рынок недвижимости краткосрочной аренды квартир, на которую приходится почти четверть аренды в сфере туризма.

"Мы, конечно, будем изучать роль краткосрочной аренды. С одной стороны, это возможность посетить другие страны, получить доход, снять комнату или дом на ограниченное время. С другой стороны, это создает огромные проблемы в некоторых городах, где люди вынуждены покидать свои дома в той или иной степени, так что они превращаются в коммерческую машину, так сказать, вместо нормального дома", — сказал Euronews еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

Среди обсуждаемых мер — использование европейского финансирования для строительства социального жилья и создание общеевропейской платформы по подбору персонала для решения проблемы нехватки рабочей силы в строительной отрасли.

Недавно Европарламент создал специальный комитет по жилищному кризису в ЕС, который, как ожидается, в течение года подготовит рекомендации для Еврокомиссии.

Его председатель Ирене Тинагли настаивает на том, что "универсального рецепта" для гарантирования доступа к недорогому жилью в ЕС не существует.

"Есть районы, где проблема в большей степени связана со спросом, другие — с предложением, и тип предложения варьируется. Есть места, где новое строительство немыслимо, и вам действительно нужно работать над существующей инфраструктурой, перепланировкой, реконструкцией. Есть районы, в которых можно облегчить проблему за счет строительства", — говорит она.

В период с 2007 по 2019 год возраст, в котором большинство европейцев покидают родительский дом, увеличился с 26 до 28 лет.

Жилищный вопрос не входит в прямую компетенцию ЕС. Поэтому возможности для маневра ограничены.