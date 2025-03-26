Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

В ЕС пытаются улучшить доступность жилья

Euronews 26 марта, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен призвал к увеличению инвестиций и "уменьшению бюрократических проволочек".

Еврокомиссия и Европарламент пытаются решить жилищный кризис в ЕС. Положение дел критическое: рост цен на недвижимость в сочетании с нехваткой доступного жилья все больше затрудняет доступ к нему.

"Нам необходимо удвоить наши усилия по увеличению инвестиций в жилищный сектор. Нам также необходимо рассмотреть другие нормативные акты, которые в настоящее время препятствуют строительству большего количества домов", —заявил Euronews Дан Йёргенсен, комиссар по энергетике и жилищному строительству, призвав к "уменьшению бюрократических проволочек".

В период с 2010 по 2023 год арендная плата в Европе выросла в среднем на 20%, а цены на недвижимость — на 50%. Это данные Евростата.

Затраты на строительство выросли на 52% за тот же период.

Инструментарий

В понедельник Еврокомиссия, депутаты Европарламента и другие заинтересованные стороны начали в Брюсселе диалог, направленный на поиск решений жилищного кризиса на европейском уровне.

Масштабы проекта обширны: обсуждаются такие вопросы, как нехватка жилья, социальное жилье, топливная бедность, нехватка рабочей силы в строительной отрасли и препятствия для получения разрешения на строительство.

В Евросоюзе особенно внимательно изучают влияние на рынок недвижимости краткосрочной аренды квартир, на которую приходится почти четверть аренды в сфере туризма.

"Мы, конечно, будем изучать роль краткосрочной аренды. С одной стороны, это возможность посетить другие страны, получить доход, снять комнату или дом на ограниченное время. С другой стороны, это создает огромные проблемы в некоторых городах, где люди вынуждены покидать свои дома в той или иной степени, так что они превращаются в коммерческую машину, так сказать, вместо нормального дома", — сказал Euronews еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен.

Среди обсуждаемых мер — использование европейского финансирования для строительства социального жилья и создание общеевропейской платформы по подбору персонала для решения проблемы нехватки рабочей силы в строительной отрасли.

 

Недавно Европарламент создал специальный комитет по жилищному кризису в ЕС, который, как ожидается, в течение года подготовит рекомендации для Еврокомиссии.

Его председатель Ирене Тинагли настаивает на том, что "универсального рецепта" для гарантирования доступа к недорогому жилью в ЕС не существует.

"Есть районы, где проблема в большей степени связана со спросом, другие — с предложением, и тип предложения варьируется. Есть места, где новое строительство немыслимо, и вам действительно нужно работать над существующей инфраструктурой, перепланировкой, реконструкцией. Есть районы, в которых можно облегчить проблему за счет строительства", — говорит она.

В период с 2007 по 2019 год возраст, в котором большинство европейцев покидают родительский дом, увеличился с 26 до 28 лет.

Жилищный вопрос не входит в прямую компетенцию ЕС. Поэтому возможности для маневра ограничены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мошенники могут, а экстренные службы — нет? В случае угрозы СМС придется ждать несколько дней

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.

В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.

Читать
Загрузка

Рижская дума поддержала проект введения единого билета, включающего электрички

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.

Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.

Читать

Уже было договорились, но… Россия выдвинула новые требования по прекращению огня в Чёрном море

Мир 13:39

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Читать

Ринкевич предлагает Силине пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Фильм ужасов: проект Cinema Critique сделали ироничный постер для мультфильма «Поток» и продают его. ФОТО

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

Российский проект Cinema Critique, создающий ироничные постеры фильмов на основе отзывов о них, добрался до оскароносного «Потока». Вот как могла бы выглядеть реклама нашей национальной гордости, по их мнению:

Российский проект Cinema Critique, создающий ироничные постеры фильмов на основе отзывов о них, добрался до оскароносного «Потока». Вот как могла бы выглядеть реклама нашей национальной гордости, по их мнению:

Читать

Соцсети: «доколе у нас будут работать украинские врачи без знания госязыка»?

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:

Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:

Читать

Ищите еду по скидкам? В соцсетях разгорелась дискуссия «Как понять, что вы — бедный

Новости Латвии 13:20

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».

В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».

Читать