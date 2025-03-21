В Елгаве ребенка засосало в песок так, что потребовалась помощь спасателей

В канаве возле дома по улице Пернавас, 11 застрял паренек лет 11.

«Мама прибежала с сухой одеждой. Один пожарный был буквально по горло в этой грязи. Говорят, мальчика засосало в песок», – поделился один из свидетелей.

По словам мамы, её сын проводил время с двумя подружками. Он пытался перейти канаву в месте, где грунт казался твердым, но одна из его ног провалилась в грязь, и он не смог выбраться. К счастью, девочки не растерялись и поспешили за помощью.

«Он попросил девочек сбегать домой и позвать взрослых, и они побежали. Но, вероятно, он продолжал звать на помощь, и тогда из этого дома вышла женщина, попыталась помочь, но не смогла. Она позвала мужчину, который тоже не смог его вытащить и вызвал спасателей. Но когда я приехала, я думала, мне показалось, что он одной ногой был в грязи. Дети побежали к моей маме, чтобы сказать ей, что он застрял. Бабушке 84 года, она прибежала, оставила телефон дома, снова убежала», - рассказывает мама.

Женщина отметила, что недавно в этом районе был демонтирован детский игровой комплекс, и, возможно, поэтому дети выбрали для игр кучу земли. Проведя в холодной грязи достаточно долгое время, мальчик сильно перепугал своих родителей, которые срочно приезали с работы.

«Он несколько раз говорил, что у него болит нога, и просил не дергать его резко. Была лопата, спасатели пытались вытащить его руками. Один из них сам увяз в грязи по колени, а потом его тоже пришлось вытаскивать – он не мог просто так выбраться».

Позже родители отвезли мальчика в больницу, чтобы убедиться, что с его здоровьем все в порядке. К счастью, никаких травм у него не обнаружили, и уже на следующий день он отправился в школу.