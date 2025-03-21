Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Марта Завтра: Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
Доступность

В Елгаве ребенка засосало в песок так, что потребовалась помощь спасателей

Редакция PRESS 21 марта, 2025 12:47

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Трое детей в Елгаве решили поиграть в траншее и один из них увяз в грязи так, что не смог выбраться самостоятельно. Не смогли помочь и подоспевшие взрослые, пришлось вызывать спасателей, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В канаве возле дома по улице Пернавас, 11 застрял паренек лет 11.

«Мама прибежала с сухой одеждой. Один пожарный был буквально по горло в этой грязи. Говорят, мальчика засосало в песок», – поделился один из свидетелей.

По словам мамы, её сын проводил время с двумя подружками. Он пытался перейти канаву в месте, где грунт казался твердым, но одна из его ног провалилась в грязь, и он не смог выбраться. К счастью, девочки не растерялись и поспешили за помощью.

«Он попросил девочек сбегать домой и позвать взрослых, и они побежали. Но, вероятно, он продолжал звать на помощь, и тогда из этого дома вышла женщина, попыталась помочь, но не смогла. Она позвала мужчину, который тоже не смог его вытащить и вызвал спасателей. Но когда я приехала, я думала, мне показалось, что он одной ногой был в грязи. Дети побежали к моей маме, чтобы сказать ей, что он застрял. Бабушке 84 года, она прибежала, оставила телефон дома, снова убежала», - рассказывает мама.

Женщина отметила, что недавно в этом районе был демонтирован детский игровой комплекс, и, возможно, поэтому дети выбрали для игр кучу земли. Проведя в холодной грязи достаточно долгое время, мальчик сильно перепугал своих родителей, которые срочно приезали с работы.

«Он несколько раз говорил, что у него болит нога, и просил не дергать его резко. Была лопата, спасатели пытались вытащить его руками. Один из них сам увяз в грязи по колени, а потом его тоже пришлось вытаскивать – он не мог просто так выбраться».

Позже родители отвезли мальчика в больницу, чтобы убедиться, что с его здоровьем все в порядке. К счастью, никаких травм у него не обнаружили, и уже на следующий день он отправился в школу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 33 реакций
Комментарии (0) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Красава Бректе разбушевался: кого не стошнит художник приглашает на свое кулинарное шоу (ВИДЕО)

Важно 16:36

Важно 0 комментариев

Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.

Художник и заведующий кафедрой живописи Латвийской академии художеств Кристиан Бректе опубликовал в соцсетях очередное свое произведение.

Читать
Загрузка

Самолет airBaltic вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

ЧП и криминал 16:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Вчера зарубежное издание «20 Minuten» сообщило, что самолету авиакомпании airBaltic, следовавшему из Цюриха в Будапешт, пришлось повернуть обратно вскоре после взлета из-за проблем с шасси.

Вчера зарубежное издание «20 Minuten» сообщило, что самолету авиакомпании airBaltic, следовавшему из Цюриха в Будапешт, пришлось повернуть обратно вскоре после взлета из-за проблем с шасси.

Читать

Нечего министра критиковать! Врача вызвали «на ковёр» за пост в ФБ и предложили лечить воспаление легких… травками

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Латвийский врач (имя редакции известно, но по этическим соображениям называть его не будем) попала в поле зрения Министерства здравоохранения и была вызвана "на ковер" комиссии по врачебной этике за... пост в Фейсбуке. Произошло это, по ее словам, по инициатве аж самого министра здравоохранения Хосама Абу Мери.

Латвийский врач (имя редакции известно, но по этическим соображениям называть его не будем) попала в поле зрения Министерства здравоохранения и была вызвана "на ковер" комиссии по врачебной этике за... пост в Фейсбуке. Произошло это, по ее словам, по инициатве аж самого министра здравоохранения Хосама Абу Мери.

Читать

Вы не поверите: в Латвии мусор сортирует 79% населения

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству ЛЕТА представители ООО "Latvijas zaļais punkts" со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

В этом году в Латвии, как и два года назад, бытовые отходы сортируют 79% жителей, сообщили агентству ЛЕТА представители ООО "Latvijas zaļais punkts" со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией.

Читать

Ситуация весьма критическая: Козловска о запасах лекарств в стране

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости создания национального запаса лекарств на случай кризисных ситуаций. В конце прошлого года, когда комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам оценивала ход создания резерва, ситуация была оценена как слабая, говорит в программе TV24 «Ziņu TOP» Лига Козловска, председатель подкомитета по здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей.

Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости создания национального запаса лекарств на случай кризисных ситуаций. В конце прошлого года, когда комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам оценивала ход создания резерва, ситуация была оценена как слабая, говорит в программе TV24 «Ziņu TOP» Лига Козловска, председатель подкомитета по здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей.

Читать

«До каких пор мы будем бесплатно лечить российских пенсионеров? Нам самим не хватает»!

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

Диана Розе в социальной сети Фейсбук пишет:

Диана Розе в социальной сети Фейсбук пишет:

Читать

План Каи Каллас по помощи Украине провалился на саммите ЕС

Мир 15:51

Мир 0 комментариев

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС не одобрили и предложение Каллас о выделении 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для Украины.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС не одобрили и предложение Каллас о выделении 5 млрд евро на закупку 2 млн боеприпасов для Украины.

Читать