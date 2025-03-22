Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 22. Марта Завтра: Dziedra, Tamara
Доступность

В эфир на радио позвонила слушательница; она заявила, что знает, как решить проблему с демографией

Редакция PRESS 22 марта, 2025 18:17

Важно 0 комментариев

Как известно, ситуация в области демографии в Латвии оставляет желать лучшего. У многих жителей страны это вызывает озабоченность, и они пытаются донести до общественности свои варианты решения этой проблемы. Один такой случай описывает в соцсети "Х" Алисе.

В ее посте говорится: "Бабуля звонит в программу "Свободный микрофон" на LR1 и говорит о том, как способствовать демографии: в советское время вечерами часто электричество пропадало, что же еще делать, если нет электричества, подумайте сами, подумайте. Вот и вопрос, как повысить демографию, решен - отключить электричество всем!"

А вот как откликаются на ее твит читатели:

- Так вот почему у нас регулярно по пятницам вечером по всему району пропадает электричество.

- Была история о поселке с большой рождаемостью. Государственные мужи ездили изучать. Оказалось, что в пять утра через поселок проезжал скорый поезд. Слишком рано, чтобы вставать, и слишком поздно, чтобы снова ложиться.

- У нас треть класса родилась в сентябре. Ходили слухи, что в январе 1991-го якобы была сильная буря, и весь край на три недели остался без электричества.

- Полная чушь! При русских электричество отключалось намного реже, чем сейчас, особенно в сельской местности.

- И в то же время бабуля плачет, что электричество дорогое.

- Это для тех, у кого в голове пусто... При нынешней политической ситуации только чокнутые могут думать о рождении детей. Тогда были другие времена. Все знали, что будет завтра. Сегодня ничего нельзя знать наперед.

- За каждого новорожденного - 5000, а если трое - квартиру даром.

- А еще лучше отключить интернет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Половина ДТП из-за ям происходит в Риге — страховая компания

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

За последние три года в связи с ДТП из-за ям на дорогах в страховую компанию BTA Baltic Insurance Company обратились 945 клиентов, половина из этих аварий произошла в столице Латвии, сообщает агентство LETA.

За последние три года в связи с ДТП из-за ям на дорогах в страховую компанию BTA Baltic Insurance Company обратились 945 клиентов, половина из этих аварий произошла в столице Латвии, сообщает агентство LETA.

Читать

Эвике Силине вручат премию Генри Киссинджера за вклад в укрепление трансатлантических отношений

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Вручение состоится 28 марта в Берлине, о чем сообщает агентство LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Вручение состоится 28 марта в Берлине, о чем сообщает агентство LETA со ссылкой на Госканцелярию.

Читать

Скандал в Израиле: у раненного в секторе Газа сотрудника ООН обнаружены нацистские татуировки

Важно 16:49

Важно 0 комментариев

Об этом пишут в соцсетях израильтяне. Один из таких постов процитирован ниже.

Об этом пишут в соцсетях израильтяне. Один из таких постов процитирован ниже.

Читать

«Я с людьми общаюсь или с роботами?!» Попытка заняться торговлей онлайн привела к абсурдной ситуации

Новости Латвии 16:28

Новости Латвии 0 комментариев

Некая женщина, попытавшаяся заняться онлайн-торговлей, в результате попала впросак: платформа, с которой она сотрудничала и расторгла договор, внезапно начала присылать счета и пригрозила натравить коллекторов, пишет Tautaruna.nra.lv.

Некая женщина, попытавшаяся заняться онлайн-торговлей, в результате попала впросак: платформа, с которой она сотрудничала и расторгла договор, внезапно начала присылать счета и пригрозила натравить коллекторов, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Столкнулись с языком вражды? Юрист призывает обращаться в полицию и быть настойчивыми

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Столкнувшись с языком вражды  (hate speech), следует сообщать об этом правоохранительным органам и быть готовыми оспаривать возможный отказ в возбуждении дела. Если заявитель не проявит настойчивость, он просто закроет себе возможность идти дальше — вплоть до ЕСПЧ, рассказала Екатерина Тумуле, юрист Латвийского центра по правам человека, в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Столкнувшись с языком вражды  (hate speech), следует сообщать об этом правоохранительным органам и быть готовыми оспаривать возможный отказ в возбуждении дела. Если заявитель не проявит настойчивость, он просто закроет себе возможность идти дальше — вплоть до ЕСПЧ, рассказала Екатерина Тумуле, юрист Латвийского центра по правам человека, в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

Читать

На Кипсале в студенческом городке установят еще одну бетонную скульптуру — это будет сидящий космонавт

Для настроения 15:57

Для настроения 0 комментариев

В студенческом городке РТУ на Кипсале в нынешнем году планируется установить еще одну крупноформатную трехмерную бетонную скульптуру.

В студенческом городке РТУ на Кипсале в нынешнем году планируется установить еще одну крупноформатную трехмерную бетонную скульптуру.

Читать