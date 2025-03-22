В эфир на радио позвонила слушательница; она заявила, что знает, как решить проблему с демографией

В ее посте говорится: "Бабуля звонит в программу "Свободный микрофон" на LR1 и говорит о том, как способствовать демографии: в советское время вечерами часто электричество пропадало, что же еще делать, если нет электричества, подумайте сами, подумайте. Вот и вопрос, как повысить демографию, решен - отключить электричество всем!"

А вот как откликаются на ее твит читатели:

- Так вот почему у нас регулярно по пятницам вечером по всему району пропадает электричество.

- Была история о поселке с большой рождаемостью. Государственные мужи ездили изучать. Оказалось, что в пять утра через поселок проезжал скорый поезд. Слишком рано, чтобы вставать, и слишком поздно, чтобы снова ложиться.

- У нас треть класса родилась в сентябре. Ходили слухи, что в январе 1991-го якобы была сильная буря, и весь край на три недели остался без электричества.

- Полная чушь! При русских электричество отключалось намного реже, чем сейчас, особенно в сельской местности.

- И в то же время бабуля плачет, что электричество дорогое.

- Это для тех, у кого в голове пусто... При нынешней политической ситуации только чокнутые могут думать о рождении детей. Тогда были другие времена. Все знали, что будет завтра. Сегодня ничего нельзя знать наперед.

- За каждого новорожденного - 5000, а если трое - квартиру даром.

- А еще лучше отключить интернет.