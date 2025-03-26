В бюджете начал образовываться дефицит: расходы растут быстрее доходов

Годом ранее в этот период в балансе совокупного бюджета наблюдался профицит в размере 0,5%, или 180,9 млн евро.

СФД отмечает, что если сравнить доходы и расходы февраля 2025 года с доходами и расходами февраля 2024 года, то наблюдается рост доходов на 6,4%, или на 86,9 млн евро, в то время как расходы выросли на 8,4%, или на 119,4 млн евро.

В конце февраля в специальном государственном бюджете был профицит в размере 0,2% от прогнозируемого ВВП. В бюджете самоуправлений наблюдался профицит в размере 0,3% от прогнозируемого ВВП, а в основном государственном бюджете - дефицит в размере 0,7% ВВП.

В феврале доходы совокупного консолидированного бюджета составили 3,5% ВВП, а расходы - 3,7% ВВП. Поступления в основной бюджет составили 2% ВВП, а расходы - 2,4% ВВП. Доходы и расходы специального бюджета были сбалансированными. Доходы бюджетов самоуправлений составили 0,8% ВВП, расходы - 0,7% ВВП.

В феврале наибольшая доля расходов общего бюджета пришлась на социальные пособия (30%), вознаграждения (22%) и субсидии и дотации (20%), свидетельствует информация СФД.

Самый стремительный рост расходов наблюдался на товары и услуги: в феврале 2025 года расходы в этой группе на 70% (112,5 млн евро) превысили расходы февраля 2024 года.

В связи с резким ростом расходов на вознаграждения в публичном секторе правительство обязалось в 2025 году ограничить рост компенсационного фонда до 2,6%. В СФД сообщили, что в феврале расходы на вознаграждения выросли на 4,5%, а кумулятивно в 2025 году расходы на возмещение выросли на 3,3%