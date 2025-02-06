В Брюсселе вторая стрельба за день, и преступник всё ещё не пойман

В четверг вторая за два дня стрельба была открыта у станции метро "Клемансо" в Брюсселе. По данным прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек, который был доставлен в больницу.

Прокурор Джулиан Муаниль сообщил радио RTBF, что стрельба произошла ночью, около 3 часов утра по среднеевропейскому времени, и что преступник использовал пистолет или обрез.

Власти направили на место происшествия группу для расследования.

Этот инцидент стал вторым за последние два дня в районе станции метро "Клемансо", которая находится в центре бельгийской столицы, недалеко от главного железнодорожного вокзала "дю Миди". Пока неясно, связаны ли они напрямую, но предполагается, что оба имеют отношение к территориальным спорам между наркобандами.

"За 24 часа у нас было три перестрелки: две в Андерлехте и одна в Сен-Жосс-тен-Нуде, - сказал Муаниль. - Мы не знаем, с кем имеем дело".

В среду работа двух линий метро и нескольких трамвайных линий была временно остановлена после того, как полиция стала разыскивать стрелков в масках.

На снимках с камер наблюдения видно, как два человека с автоматами Калашникова открыли огонь у станции, а затем скрылись в туннелях.

Подозреваемых пока не удалось поймать.