В апреле годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне: Eurostat

В Латвии, как и в Хорватии, годовая инфляция в апреле составила 4%. Самый низкий уровень годовой инфляции был во Франции - 0,9%. На Кипре инфляция составила 1,4%, в Дании - 1,5%, в Чехии и Люксембурге - 1,7%, в Финляндии - 1,9%.

Самая высокая годовая инфляции в апреле зарегистрирована в Румынии - 4,9%. В Эстонии она составила 4,4%, в Венгрии - 4,2%, в Нидерландах - 4,1%, в Литве - 3,6%.

Годовая инфляция в целом по ЕС составила 2,4%, в еврозоне - 2,2%.

По сравнению с мартом потребительские цены в ЕС в апреле выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,6%.

В Латвии месячная инфляция составила 1,1%. В целом рост цен был зафиксирован в 24 странах ЕС, при этом самая высокая инфляция была на Мальте (+3,2%), а дефляция была зафиксирована в Чехии (-0,1%), Бельгии (-0,7%) и Болгарии (-1,2%). В Литве, Румынии, Финляндии и Швеции потребительские цены выросли за месяц на 0,2%, в Эстонии - на 1,2%.