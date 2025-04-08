Уже несколько раз превысили свою норму эксплуатации: тысячи лифтов устарели морально и физически

Однако далеко не все жильцы домов готовы оплачивать покупку нового лифта. Если бы на государственном или муниципальном уровне были разработаны программы софинансирования, то замена лифтов пошла бы быстрее, уверены в компании. Оценку надежности пассажирских и грузовых лифтов, установленных до 2000 года, обязывал до 1 апреля провести нормативный акт кабинета министров.

«На данный момент мы проверили 67 лифтов, но хотел бы успокоить, что в критическом состоянии у нас лифтов на красной линии нет, но мы должны их, всё-таки, как-то улучшать, потому что морально и физически они устарели. (…)

Мы говорим про 45 домов в Юрмале и приблизительно 25 домов в Риге. Но в Юрмале, оказывается, ситуация похуже, чем в Риге. Но я могу говорить только про те дома, которые мы обслуживаем. По данным общества потребителей, в Латвии используется приблизительно 3600 лифтов», — рассказал технический руководитель Civinity Mājas Иво Стиегелис.

По его словам, так как лифты производились очень давно, найти запчасти к ним бывает непросто.

«У каждого товара есть срок годности, когда его производят. Он предназначен на сколько-то лет. Эти лифты уже несколько раз превысили свою норму эксплуатации. Поэтому они немножко устарели. Но позитивная сторона — что в те времена, когда эти лифты производились, все-таки требования к техническим нормам были гораздо выше, чем сейчас. Если бы мы сейчас поставили новый лифт, вряд ли он, новый лифт прослужил так долго, как эти лифты, которые производились еще в старые времена», — признал Иво Стиегелис.

Он рассказал, что ремонт старого лифта может примерно стоить 10-15% от стоимости нового лифта.

«Мы считали, что, например, для 9-этажного дома новый лифт может стоить около 40-50 тысяч. Это зависит от того, что клиент хочет видеть в этом лифте, какую электронику, какую отделку лифта. Это очень индивидуально. Эта сумма выглядит большой, но, если вы делите на квартиры, на квадратные метры, и, скажем, на пять лет, то это очень небольшая сумма», — отметил технический руководитель Civinity Mājas.

Он пояснил, что на данный момент есть программа Altum, которую жильцы могут использовать в том числе для замены лифта.

«Конечно же, было бы здорово, если бы у нас были какие-то программы специально для лифтов, как, например, утепление домов, повышение энергоэффективности. Это очень бы помогло», — сказал Стиегелис.

По его словам, замена лифта — приоритет не для всех домов. С другой стороны, чем старее лифт, тем выше риски.

«Каждый год все таки лифты проверяются, ремонтируется. Но если совсем люди откажутся, не захотят менять, ремонтировать, тогда, конечно, есть риск, что лифт будут признавать негодным, его могут отключить. Но на данный момент таких лифтов у нас нет. Мы проверили 67 лифтов, которые в наших домах, которые мы обслуживаем. (…) Но хотел бы успокоить жильцов, что ситуация не критическая, лифты не устарели настолько, чтобы завтра их отключили, что нельзя ими пользоваться. Пользоваться можно, они надежны, их ремонтируют. Но повторюсь, что они морально и физически устарели.

Надо думать о каком-то решении и узнать возможности финансирования и покупку нового лифта. Вместе с соседями все-таки справиться с этой задачей. Это повышает комфорт жителей, которые живут в этих домах», — подытожил технический руководитель Civinity Mājas Иво Стиегелис.